Danimarka, alt lig ve salon takımı futbolcularıyla sahaya çıktı

Danimarka'da futbol krizi tavan yapmış, Federasyon ile ticari haklar konusunda anlaşamayan milli takım oyuncuları kampı terk etmişti. Gelişmelerin ardından nnceki akşam oynanan karşılaşmaya alt ligler ve salon futbol takımı futbolcularıyla çıkan Danimarka, Slovakya'ya 3-0 mağlup oldu

23 futbolcu ve teknik direktörün kampı terk etmesiyle sarsılan Danimarka Futbol Milli Takımı, alt ligler ve salon futbolundan oyuncularla çıktığı ilk maçı kaybetti. Federasyon ile ticari haklar konusunda anlaşamayan milli takım oyuncuları, kampı terk etmiş ve ülkede büyük bir futbol krizi başlamıştı. Teklif götürülen çoğu futbolcunun meslektaşlarından yana tavır alıp kadro teklifini kabul etmemesi üzerine üçüncü lig ve salon futbolu oyuncularından kurulan "Yeni" Danimarka Milli Takımı, Slovakya ile deplasmanda karşılaştı. Mücadele beklenildiği gibi Slovakya'nın 3-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.