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Dani Alves'e görkemli imza töreni

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PSG ile sözleşme yenilemeyerek ülkesi Brezilya'ya, Sao Paulo'ya dönen Dani Alves'e Morumbi'de görkemli bir imza töreni düzenlendi.

Dani Alves'e görkemli imza töreni
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2002 yılında Bahia'dan Sevilla'ya giden 36 yaşındaki Dani Alves, tam 17 yıl sonra ülkesine geri döndü.

Brezilya'nın devlerinden Sao Paulo ile 2022 yılına kadar sürecek bir anlaşmaya imza atarken tarihe geçecek anlar yaşandı, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

2022 Dünya Kupası'nda Brezilya formasını giymek istediğini söyleyen tecrübeli futbolcu, birçok Avrupa kulübünden teklif almasına rağmen neden Sao Paulo'yu seçtiğini açıkladı.

Törende Sao Paulo efsaneleri de Dani Alves'i yalnız bırakmadı. Kaka, Lugano, Rai, Hernanes ve Luis Fabiano boy gösterdi, görkemli anlar yaşandı.

"Buraya kariyerime son vermeye değil, çalışmaya geldim. Hala önümde başarmak istediğim birçok şey var ve bunları Sao Paulo ile tarih yazarak elde edeceğim."

"Bir şeyin yeniden altını çizelim. Brezilya ile 2022 Dünya Kupası'nda yer almak istiyorum. Bunu başarmak için de çok çalışmam gerektiğini biliyorum ve bana inancını gösteren, bana bu imkanı veren Sao Paulo'ya teşekkür ederim."

2022 Dünya Kupası oynanacağı sırada 39 yaşında olacak Dani Alves'in ilk hedefi, Santos'un 11 puan gerisinde yer alan yeni takımını ligde yukarı taşımak olacak.

Barcelona ile 6 La Liga, 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Alves, Juventus ve PSG ile de lig zaferleri yaşamıştı...

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