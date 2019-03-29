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Cüneyt Çakır'a Suudi Arabistan'da görev

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FIFA hakemi Cüneyt Çakır, Gomis ve Maicon kapışmasında düdük çalacak

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Cüneyt Çakır'a Suudi Arabistan'da görev
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FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde El Hilal ile El Nassr arasında yapılacak karşılaşmayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Çakır'ın, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam TSİ 20.40'ta başlayacak El Hilal-El Nassr maçında düdük çalacağı bildirildi.

Açıklamada, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun'un üstleneceği belirtildi.

Hüseyin Göçek'in dördüncü hakem olarak görev yapacağı müsabakanın VAR hakemlerinin ise Mete Kalkavan ile Ali Palabıyık (Asistan) olacağı kaydedildi.

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