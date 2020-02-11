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Cristiano Ronaldo rekora doymuyor

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Juventus'un Verona'ya 2-1 yenildiği maçta takımının tek golüne imza atan Portekizli yıldız, İspanya'nın ardından İtalya Ligi'nde de üst üste 10 maç fileleri sarsarak tarihe geçti

Cristiano Ronaldo rekora doymuyor

Cristiano Ronaldo, futbol tarihine damga vurmaya devam ediyor. Portekizli yıldız, Juventus'unHellas Verona'ya 2-1 mağlup olduğu maçta, takımının tek golünü attı.

Üst üste 10'uncu lig müsabakasında gol atan Ronaldo, Serie A'da bunu başaran 3'üncü futbolcu oldu.

35 yaşındaki yıldız, bu hafta oynanacak Brescia maçında da gol sevinci yaşarsa, EzioPascutti ve GabrielBatistuta'nın rekoruna ortak olacak.

Portekizli futbolcu, 2014 yılında Real Madrid formasıyla üst üste 11 lig maçında rakip fileleri sarsmıştı.

Böylece Ronaldo, İspanya ve İtalya'da üst üste 10 lig maçında da gol atan ilk futbolcu olarak da tarihe geçti.

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