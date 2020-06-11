Corona virüsü şakası pahallıya patladı

Tottenham'ın 24 yaşındaki yıldız futbolcusu Dele Alli sosyal medya hesabından yaptığı corona virüsü şakası nedeniyle 1 maç men ve 500 bin pound para cezası aldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’da forma giyen yıldız futbolcu Dele Alli sosyal medya hesabının kurbanı oldu. 24 yaşındaki oyuncu Şubat ayında sosyal medya hesabından Asyalı bir vatandaşı paylaşarak corona virüsü şakası yapmıştı.

Dele Alli, kişisel Snapchat hesabından yayınladığı bir videoda havaalanındayken Asyalı bir adamla aynı ortamda olduğu için maske takmış ve bu hareketiyle tepki çekmişti. Alli sosyal medyada ırkçılıkla suçlanmış ve sonrasında videoyu silmişti.

VİDEOYU SİLİP ÖZÜR DİLEMİŞTİ

video nedeniyle özür dilemiş “Komik değildi ve bunu fark eder fark etmez videoyu sildim. Hem kendimi hem de kulübümü hayal kırıklığına uğrattım. Bu hakkında şaka yapılmaması gereken bir konu. Çin'deki herkese sevgilerimi ve dualarımı gönderiyorum” şeklinde konuşmuştu.

Çin ve çevresinde başlayan ancak o dönemde henüz Avrupa’da görülmeyen virüs ile Asyalı bir vatandaşı bağdaştırarak paylaşım yapan Dele Alli’ye ceza verildi.

Premier Lig yönetimi Tottenham’ın yıldızına bu paylaşım nedeniyle 1 men sahalardan men ve 500 bin pound para cezası verdi.

Dele Alli, 19 Haziran’da Manchester United’a karşı Tottenham forması giyemeyecek.