 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Copa America’da Brezilya finalde
Copa America’da Brezilya finalde
3 0
“Eğitimin Geleceği” konferansında bir Kıbrıslı Türk
“Eğitimin Geleceği” konferansında bir Kıbrıslı Türk
33 0
 
16 0
Değirmenlik'te kazanan dostluk ve farkındalık oldu
Değirmenlik'te kazanan dostluk ve farkındalık oldu
36 0
Serdarlı'da büyük kaza
Serdarlı'da büyük kaza
522 0
Gülseren bölgesi sakinleri isyanda
Gülseren bölgesi sakinleri isyanda
26 0
Klasikler slalom şov yaptılar
Klasikler slalom şov yaptılar
52 0
banner82

Copa America’da Brezilya finalde

banner27

2019 Copa America'nın yarı final mücadelesinde Brezilya, Arjantin'i 2-0 mağlup ederek finale yükseldi

banner315
Copa America’da Brezilya finalde
banner267

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) Arjantin'i 2-0 mağlup eden Brezilya, finale çıktı.

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın yarı finalinde Arjantin ile Brezilya, Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Brezilya, 19. dakikada Gabriel Jesus'un ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Brezilya, 71. dakikada Roberto Firmino'nun golüyle mücadeleden 2-0 galip ayrılarak turnuvada adını finale yazdıran ilk takım oldu.

ARJANTİN'İN KUPA HASRETİ 

Kupada son yıllara Brezilya damgasını vuruyor. Sambacılar, 1997, 1999, 2004 ve 2007'de düzenlenen organizasyonları kazanırken eleştirilerin gölgesindeki Arjantin'in kupa hasreti 26 yıldır sürüyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.