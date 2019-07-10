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Copa America'nın en iyi 11'i belli oldu

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Copa America'nın en iyi 11'i belli oldu
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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 2019 Copa America'da forma giyen en iyi 11 açıklandı.

Konfederasyonun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, ilk 11 kıtanın seçkin teknik adamları tarafından oluşturulan "Teknik Çalışma Grubu" tarafından belirlendi.

Şampiyon Brezilya'dan 5 futbolcunun girdiği listeye, kupa ikincisi Peru'dan 2, Uruguay, Kolombiya, Şili ve turnuvayı 3. sırada tamamlayan Arjantin'den birer oyuncu seçildi.

Kaleci Alisson Becker, defans oyuncuları Thiago Silva ve Dani Alves, orta saha oyuncusu Arthur Melo ile forvet Everton, şampiyon takımdan ilk 11'e seçilen Brezilyalı oyuncular oldu.

Copa America'da 44 yıl sonra finale çıkmayı başaran Peru'da ise 3 kez ağları sarsarak Everton ile gol krallığını paylaşan 35 yaşındaki forvet Paolo Guerrero ve sol bek Miguel Trauco, ilk 11'e seçilen oyuncular arasında yer aldı.

Arjantin'den orta saha Leandro Paredes, Şili'den orta saha Arturo Vidal, Kolombiya'dan hücum oyuncusu James Rodriguez ve Uruguaylı defans Jose Gimenez en iyi kadroya dahil edildi.

Arjantin'in yıldızı Barcelona'da forma giyen Lionel Messi ise en iyi 11'e seçilenler arasında yer almadı.

Messi, Şili ile oynadıkları 3'üncülük maçında kırmızı kart görmüş, karşılaşmanın ardından, "Brezilya'nın kollandığını" iddia etmişti.

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