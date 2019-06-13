 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Düzova liderlik aşkına kazandı
Düzova liderlik aşkına kazandı
22 0
Doğadaki canlıları unutmayalım
Doğadaki canlıları unutmayalım
17 0
 
Park girişine zehirli et attılar
Park girişine zehirli et attılar
21 0
YDÜ şampiyonluğa yakın
YDÜ şampiyonluğa yakın
15 0
Cinsel Yönelim Terimleri
Cinsel Yönelim Terimleri
27 0
Türkiye'nin göz bebeği: Bozcaad
Türkiye'nin göz bebeği: Bozcaad
47 0
Rakım 2 bin metrenin üzerinde ve nesli tehlikede
Rakım 2 bin metrenin üzerinde ve nesli tehlikede
8 0
banner82

Copa America heyecanı başlıyor

banner27

Copa America'da heyecan başlıyor. Brezilya'da gerçekleştirilecek turnuvada 12 takım mücadele edecek. Messi, Suarez, Aguero, Cavani ve Rodriguez gibi yıldızların sahne alacağı futbol şöleni, TRT SPOR ekranlarında futbolseverlerle buluşacak

banner315
Copa America heyecanı başlıyor
banner267

Futbolda heyecan Güney Amerika'da sürecek. 2019 Copa America'ya Brezilya ev sahipliği yapacak. 14 Haziran’da başlayacak turnuva 7 Temmuz’da tamamlanacak.

Katar ve Japonya'nın özel davetle katılacağı turnuvada 12 takım mücadele edecek.

Messi, Suarez, Aguero, Cavani ve Rodriguez gibi yıldızların sahne alacağı turnuva 23 gün sürecek.

Hazırlık kampında sakatlanan Neymar ise Copa America'da Brezilya forması giyemeyecek.
12 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Copa America'da 12 takım, 4'erli 3 grupta yer alacak.

Ev sahibi Brezilya'nın bulunduğu A Grubu'nda Bolivya, Venezuela ve Peru mücadele edecek.

B Grubu'nda ise Arjantin, Kolombiya, Paraguay ve Katar karşılaşacak.

C Grubu'nda ise Uruguay, Ekvator, Japonya ve Şili kozlarını paylaşacak.

SON İKİ TURNUVAYI ŞİLİ KAZANDI

Copa America'yı en çok kazanan takım, 15 kez kupa sevinci yaşayan Uruguay oldu.

Son iki turnuvada şampiyonluğa ise Medelli Şili ulaştı.

Son 5 turnuvanın 4'ünde final oynayan Messili Arjantin kupaya uzanamadı.

TANIDIK YÜZLER

2019 Copa America'da Türkiye'de forma giyen futbolcular da sahne alacak.

Şili'de Beşiktaş'tan Gary Medel, Aytemiz Alanyaspor'dan Junior Fernandes ve Fenerbahçe'den Mauricio Isla, Uruguay'da Galatasaray'dan Fernando Muslera, Peru'da Atiker Konyaspor'dan Paolo Hurtado, Ekvador'da Evkur Yeni Malatyaspor'dan Arturo Mina forma giyecek.

14 Haziran - 7 Temmuz arasında gerçekleşecek turnuvanın heyecanı, TRT SPOR ekranlarında yaşanacak. Turnuvanın açılış maçında Brezilya ile Bolivya cumayı cumartesiye bağlayan gece 03.30'da karşı karşıya gelecek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.