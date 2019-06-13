Copa America heyecanı başlıyor

Copa America'da heyecan başlıyor. Brezilya'da gerçekleştirilecek turnuvada 12 takım mücadele edecek. Messi, Suarez, Aguero, Cavani ve Rodriguez gibi yıldızların sahne alacağı futbol şöleni, TRT SPOR ekranlarında futbolseverlerle buluşacak

Futbolda heyecan Güney Amerika'da sürecek. 2019 Copa America'ya Brezilya ev sahipliği yapacak. 14 Haziran’da başlayacak turnuva 7 Temmuz’da tamamlanacak. Katar ve Japonya'nın özel davetle katılacağı turnuvada 12 takım mücadele edecek. Messi, Suarez, Aguero, Cavani ve Rodriguez gibi yıldızların sahne alacağı turnuva 23 gün sürecek. Hazırlık kampında sakatlanan Neymar ise Copa America'da Brezilya forması giyemeyecek.

12 TAKIM MÜCADELE EDECEK Copa America'da 12 takım, 4'erli 3 grupta yer alacak. Ev sahibi Brezilya'nın bulunduğu A Grubu'nda Bolivya, Venezuela ve Peru mücadele edecek. B Grubu'nda ise Arjantin, Kolombiya, Paraguay ve Katar karşılaşacak. C Grubu'nda ise Uruguay, Ekvator, Japonya ve Şili kozlarını paylaşacak. SON İKİ TURNUVAYI ŞİLİ KAZANDI Copa America'yı en çok kazanan takım, 15 kez kupa sevinci yaşayan Uruguay oldu. Son iki turnuvada şampiyonluğa ise Medelli Şili ulaştı. Son 5 turnuvanın 4'ünde final oynayan Messili Arjantin kupaya uzanamadı. TANIDIK YÜZLER 2019 Copa America'da Türkiye'de forma giyen futbolcular da sahne alacak. Şili'de Beşiktaş'tan Gary Medel, Aytemiz Alanyaspor'dan Junior Fernandes ve Fenerbahçe'den Mauricio Isla, Uruguay'da Galatasaray'dan Fernando Muslera, Peru'da Atiker Konyaspor'dan Paolo Hurtado, Ekvador'da Evkur Yeni Malatyaspor'dan Arturo Mina forma giyecek. 14 Haziran - 7 Temmuz arasında gerçekleşecek turnuvanın heyecanı, TRT SPOR ekranlarında yaşanacak. Turnuvanın açılış maçında Brezilya ile Bolivya cumayı cumartesiye bağlayan gece 03.30'da karşı karşıya gelecek.