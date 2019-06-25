Copa America'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Bu yıl Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
İşte eşleşmeler ve maç programı:
Brezilya - Paraguay: Cuma sabaha karşı / 03:30
Venezuela - Arjantin: Cuma / saat 22.00
Şili - Kolombiya: Cumartesi sabaha karşı / 02:00
Uruguay - Peru: Cumartesi / saat 22.00
Brezilya ve Arjantin tur atlarsa yarı finalde karşı karşıya gelecek.
Çeyrek finale yükselen takımlar 28 - 29 Haziran'da karşılaşacak.
Yarı final 3 - 4 Temmuz'da, 3'üncülük maçı 6 Temmuz'da ve Copa America'nın final karşılaşması ise 7 Temmuz'da oynanacak. Tüm maçlar TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.