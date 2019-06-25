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Copa America'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

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Brezilya'da düzenlenen Copa America'da çeyrek finalde karşılaşacak takımlar belli oldu

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Copa America'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
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Bu yıl Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

İşte eşleşmeler ve maç programı: 

Brezilya - Paraguay: Cuma sabaha karşı / 03:30 

Venezuela - Arjantin: Cuma / saat 22.00

Şili - Kolombiya: Cumartesi sabaha karşı / 02:00

Uruguay - Peru: Cumartesi / saat 22.00
Brezilya ve Arjantin tur atlarsa yarı finalde karşı karşıya gelecek. 

Çeyrek finale yükselen takımlar 28 - 29 Haziran'da karşılaşacak.
Yarı final 3 - 4 Temmuz'da, 3'üncülük maçı 6 Temmuz'da ve Copa America'nın final karşılaşması ise 7 Temmuz'da oynanacak. Tüm maçlar TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak. 

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