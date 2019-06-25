Copa America'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Brezilya'da düzenlenen Copa America'da çeyrek finalde karşılaşacak takımlar belli oldu

Bu yıl Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

İşte eşleşmeler ve maç programı:

Brezilya - Paraguay: Cuma sabaha karşı / 03:30

Venezuela - Arjantin: Cuma / saat 22.00

Şili - Kolombiya: Cumartesi sabaha karşı / 02:00

Uruguay - Peru: Cumartesi / saat 22.00

Brezilya ve Arjantin tur atlarsa yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Çeyrek finale yükselen takımlar 28 - 29 Haziran'da karşılaşacak.

Yarı final 3 - 4 Temmuz'da, 3'üncülük maçı 6 Temmuz'da ve Copa America'nın final karşılaşması ise 7 Temmuz'da oynanacak. Tüm maçlar TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.