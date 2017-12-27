banner107
banner69
Cikla avcılarının beklediği haber
Cikla avcılarının beklediği haber
114 0
İktisatbank'tan anlamlı organizasyon
İktisatbank'tan anlamlı organizasyon
25 0
 
19 0
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
45 0
La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
120 0
Avrupa'da devler çarpışacak
Avrupa'da devler çarpışacak
21 0
25 0
banner108

Çizme'de ilk yarı finalist Lazio

banner27

Futbolda, İtalya Kupası çeyrek final maçında Lazio, Fiorentina'yı 1-0 yenerek yarı finale yükseldi

banner109
Çizme'de ilk yarı finalist Lazio
banner87

Kupada tek maçlı eleme sistemine göre oynanan çeyrek final müsabakalarının ilkinde Lazio, Roma Olimpiyat Stadı'nda Fiorentina'yı konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, henüz 6. dakikada Bosna Hersekli oyuncusu Senad Lulic'in golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın ilk yarısının kalan bölümünde ve ikinci yarısında başka gol olmayınca Lazio, Fiorentina'yı tek golle yenerek kupada yarı finale yükselen taraf oldu.

Bu sonuçla Lazio, son 6 yılda 4. kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Başkent ekibi, 2016-2017 ve 2014-2015 sezonlarında finalde Juventus'a kaybetmişti. Mavi-beyazlılar, 2012-2013 sezonunda ezeli rakibi Roma'yı yenerek kupayı en son 5 yıl önce kazanmıştı.

Kupada yarı finale yükselecek diğer 3 ekipten ilki bugün belli olacak. Milano derbisine sahne olacak bu maçta Milan, Inter'i konuk edecek. 2 Ocak'taki müsabakada ise Napoli, Atalanta'yı ağırlayacak. 3 Ocak'taki son çeyrek final maçında Juventus, Torino derbisinde ezeli rakibi Torino ile mücadele edecek.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.