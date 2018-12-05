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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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City Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir

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Ada futbolu, Manchester City'in Şampiyonlar Ligi'nden men edileceği yönündeki iddialarla çalkalanıyor

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City Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir
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İngiltere basınında çıkan haberlere göre maviler, finansal fair play konusunda ikinci kez ihlalde bulunursa men edilecek.

İngiliz gazeteleri Manchester City'nin UEFA tarafından devler liginden men edilebileceğini öne sürdü.

Çıkan haberlere göre mavi beyazlılar, finansal fair play konusunda zor günler geçiriyor. 

UEFA'dan üst düzey bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, UEFA'dan bir kez ceza alan City, yeni bir ceza alması halinde Şampiyonlar Ligi'nden men edilecek.

Futbol Leaks belgelerinin ortaya çıkması üzerine UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, "Belgelerle ilgili cevaplar arayacağız" demişti. 

Manchester City'ye yapılan ikinci soruşturmanın da bu kapsamda yürütüldüğü belirtiliyor.

Belgelerde İngiliz ekibinin etihad ile yapılan sponsorluk anlaşmasından kasasına 9 milyon euro girdiğini gösterdiği, aslında anlaşmadan 67 milyon euro aldığı kaydedildi. 

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