City Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir

Ada futbolu, Manchester City'in Şampiyonlar Ligi'nden men edileceği yönündeki iddialarla çalkalanıyor

İngiltere basınında çıkan haberlere göre maviler, finansal fair play konusunda ikinci kez ihlalde bulunursa men edilecek.

İngiliz gazeteleri Manchester City'nin UEFA tarafından devler liginden men edilebileceğini öne sürdü.

Çıkan haberlere göre mavi beyazlılar, finansal fair play konusunda zor günler geçiriyor.

UEFA'dan üst düzey bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, UEFA'dan bir kez ceza alan City, yeni bir ceza alması halinde Şampiyonlar Ligi'nden men edilecek.

Futbol Leaks belgelerinin ortaya çıkması üzerine UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, "Belgelerle ilgili cevaplar arayacağız" demişti.

Manchester City'ye yapılan ikinci soruşturmanın da bu kapsamda yürütüldüğü belirtiliyor.

Belgelerde İngiliz ekibinin etihad ile yapılan sponsorluk anlaşmasından kasasına 9 milyon euro girdiğini gösterdiği, aslında anlaşmadan 67 milyon euro aldığı kaydedildi.