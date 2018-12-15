banner237
Macila birinciliğe, Aytaç şampiyonluğa sürdü
Macila birinciliğe, Aytaç şampiyonluğa sürdü
8 0
Porsche 911 elektriklenecek
Porsche 911 elektriklenecek
13 0
Yeni Boğaziçililer kenetlendi
Yeni Boğaziçililer kenetlendi
124 0
Soğuk Havalarda İçinizi Isıtacak Kitaplar
Soğuk Havalarda İçinizi Isıtacak Kitaplar
16 0
İşte asla yalnız gidemeyeceğiniz yerler
İşte asla yalnız gidemeyeceğiniz yerler
99 0
Rüyaların anlamı var mı?
Rüyaların anlamı var mı?
19 0
Lefkoşa-Güzelyurt anayolu tehlike saçıyor
Lefkoşa-Güzelyurt anayolu tehlike saçıyor
22 0
“Protokol konusu ciddiyetle ele alınmadı”
“Protokol konusu ciddiyetle ele alınmadı”
14 0
banner82

City, Everton’u eli boş gönderdi

banner27

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Manchester City, sahasında Everton'ı 3-1 yendi

banner210
City, Everton’u eli boş gönderdi
banner215

Şampiyonluk yarışında Liverpool'un gerisine düşen Manchester City, Etihad Stadı'nda ağırladığı Everton karşısında Gabriel Jesus'ın 22 ve 50. dakikalarda attığı golle 2-0 öne geçti.

Konuk ekibin 65. dakikada Dominic Calvert-Lewin ile farkı bire indirdiği maçta rakibine 69. dakikada Raheem Sterling ile yanıt veren Manchester ekibi, kalan bölümde skoru korudu ve haftayı üç puanla kapadı.

Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan, 90 dakika sahada kalırken, Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun yedek kulübesinde görev bekledi.

Bu galibiyetle puanını 44'e yükselten Manchester City maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Everton ise 24 puanda kaldı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.