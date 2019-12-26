Çin Futbol Federasyonu'ndan yıldızlara "yüksek maaş"a fren

Astronomik maaşlar için Çin'i tercih edecek yıldız futbolculara kötü haber... Çin Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonu öncesi flaş bir karara imza attı. Yeni kararla birlikte yabancı oyunculara ödenecek maaşlara sınır konuldu

Çin Futbol Federasyonu (CFA) yılbaşından itibaren yabancı futbolcu maaşlarını 3 milyon euro ile sınırlandırdı.

Şinhua ajansının haberine göre, CFA, Çin Süper Lig kulüpleriyle yaptığı toplantı sonrası 2020 sezonu için maaşlarda düşüş yapılacağını duyurdu.

Yeni kurallara göre, yabancı oyuncular için maksimum 3 milyon euro, Çinli oyuncular için 1.3 milyon euro ve 21 yaşının altındaki altyapı oyuncuları için ise 38 bin euro ücret sınırı koydu.

Bu rakamların üzerinde hiçbir kulübün maaş ödeyemeyeceği kararlaştırılırken söz konusu rakamlara bonusların ve vergilerin dahil olmadığı duyruldu.

Çin Futbol Federasyonu'nun yaptığı maaş sınırının halihazırda ülkede futbol oynayan Hulk, Oscar, Yannick Carrasco, Alex Teixeira ve Anderson Talisca gibi mevcut yabancı oyuncular için geçerli olmadığı, 2020'den itibaren gelecek yeni futbolcular için uygulanmak zorunda olduğu bildirildi.

KULÜPLERE YÜZDE 60 LİMİTİ

Öte yandan yerel kulüplerin harcamaları da 1,1 milyar yuan (yaklaşık 160 milyon dolar) ile sınırlandırılırken, kulüplerin maaş harcamaları toplam harcamalarının yüzde 60'ını geçmeyecek.

ARTIK SAHADA 3 DEĞİL 4 YABANCI FUTBOLCU OLABİLECEK

Çin Futbol Federasyonu, maaş dışında sahada yer alacak yabancı oyuncu sayısında da değişikliğe gitti.

2020'den itibaren geçerli olacak yeni yönetmelikte birlikte Çin Süper Ligi ekipleri sahaya 3 yerine 4 yabancı futbolcuyla çıkabilecek. Kulüpler kadrolarında ise 5 yabancı futbolcu bulundurabilecek.

CFA BAŞKANI'NDAN "YIKICI SONUÇLARI OLABİLİR" UYARISI

CFA Başkanı Çın Şüyüen, "Kulüplerimiz çok fazla para harcadı ve bizim profesyonel futbolumuz sürdürülebilir bir şekilde yol almadı" ifadelerini kullanarak, zamanında harekete geçilmezse yıkıcı sonuçlar olabileceği uyarısında bulundu.

Futbolda istediği başarıyı yakalamayan Çin futbol kulüpleri, son yıllarda astronomik ücretlerle yaptığı yabancı futbolcu transferleriyle adlarından sıkça söz ettirmişti.