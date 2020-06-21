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Chelsea’ye 2 dakika yetti

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İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Chelsea, 1-0 geriye düştüğü maçta 60 ve 62. dakikalarda attığı gollerle Aston Villa'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti

Chelsea’ye 2 dakika yetti

Premier Lig'in 30. haftasında Aston Villa, Villa Park Stadı'nda Chelsea'yi konuk etti. Chelsea 1-0 geriye düşse de maçtan 2-1 galip ayrılmasını bildi.

Chelsea'nin golleri 60. dakikada Christian Pulisic ve 62. dakikada Olivier Giroud'dan geldi. Aston Villa'nın maçtaki tek golünü 43. dakikada Kortney Hause kaydetti.

Bu galibiyetle Chelsea puanını 51'e çıkarırken, Aston Villa 26 puanda kaldı.

Ligin 31. haftasında Chelsea, Manchester City'i konuk edecek, Aston Villa ise Newcastle United'a konuk olacak.

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