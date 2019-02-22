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Chelsea'ye büyük şok

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FIFA, usulsüz transfer yaptıkları gerekçesiyle Chelsea’ye 2 dönem transfer yasağı getirdi

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Chelsea'ye büyük şok
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FIFA, 18 yaş altı futbolcuların transferlerinde yaptığı usulsüzlük nedeniyle Chelsea'ye 2 dönem transfer cezası verdi.

Kulübe aynı zamanda 600 bin İsviçre Frank’ı ceza kesildi. FIFA, İngiltere Futbol Federasyonu'na da 510 bin İsviçre Frank'ı ceza verdi.
Bu ceza, oyuncuların serbest kalmasını engellemiyor ve Chelsea'nin kadın ve futsal takımlarını da kapsamıyor.

Chelsea bu ceza için FIFA'ya itiraz etme hakkına da sahip.
İtalyan teknik adam Maurizio Sarri yönetimindeki Chelsea, bu yaz ve gelecek sezon ara transfer döneminde futbolcu satabilecek ancak kadrosuna yeni isimler katamayacak.

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