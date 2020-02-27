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Chelsea yapılanmaya gidiyor

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Chelsea, gelecek sezonun hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Frank Lampard'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, birçok isimle yollarını ayıracak

Chelsea yapılanmaya gidiyor

Teknik direktör Frank Lampard'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, birçok isimle yollarını ayıracak.

Listenin başında dünyanın en pahalı kalecisi unvanına sahip KepaArrizabalaga bulunuyor.

Bu sezon Chelsea ile 31 maça çıkan İspanyol file bekçisi, 43 kez topu ağlarında gördü.

İngiliz ekibi, sezonun genelinde sakatlıklarla boğuşan RossBarkley ile de vedalaşmayı planlıyor.

26 yaşındaki futbolcunun yerine düşünülen isim ise Borussia Dortmund'da gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken JadonSancho.

Bu sezon Alman ekibiyle 32 karşılaşmaya çıkan İngiliz futbolcu, 16 kez fileleri sarsıp 18 kez de gol pası verdi.

Chelsea, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Pedro ve Willian'a da yeni teklif yapmayı düşünmüyor.

İki futbolcunun da takım üzerindeki etkisinin azaldığını düşünen Lampard, bu isimlerle devam edilmesini istemiyor.

Gelecek sezon için HakimZiyech'ı kadrosuna katan İngiliz ekibi, Jan Oblak ve Ben Chilwell için de nabız yoklamayı planlıyor.

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