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Chelsea üstünlüğünü koruyamadı

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Çağlar Söyüncü'nün ilk 11'de oynadığı maçta Leicester City, Chelsea deplasmanından puan çıkardı

Chelsea üstünlüğünü koruyamadı
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Premier Lig'in ikinci haftasında ChelseaLeicester City'yi konuk etti. Konuk ekipte Çağlar Söyüncü müsabakaya ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

İlk hafta Manchester United karşısında 4-0'lık şok bir yenilgi alan Frank Lampard'ın takımı, hafta içerisinde İstanbul'da oynanan UEFA Süper Kupa maçında Liverpool'a penaltı atışları sonucunda kaybetmişti. Bu maça ilk resmi galibiyetlerini alabilmek için çıktılar.

Maçın ilk yarısında Chelsea sahanın tek hakimiydi. Özellikle Pedro, Mount ve Pulisic ile rakip kaleyi zorlayan Maviler, Mount'un yedinci dakikada attığı golle 1-0 öne geçtiler.

İkinci 45 dakikada ise çok farklı bir hikaye vardı. Leicester atak üstüne atak geliştirerek Chelsea'yi çok zor durumlara soktu. 67. dakikada kullanılan köşe atışına Ndidi'nin vurduğu kafayla maçta 1-1'lik eşitliği yakalayan Leicester, üstünlük sayısını bulabileceği birçok pozisyonu değerlendiremedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından Leicester puanını 2'ye yükseltirken, Chelsea ise ligdeki ilk puanını aldı. 

Chelsea, Premier Lig'in üçüncü haftasında Norwich City'ye konuk olacak. Leicester City ise Sheffield United deplasmanına çıkacak.

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