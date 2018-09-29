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Chelsea-Liverpool kapışmasında kazanan yok

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İngiltere Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren 7. hafta karşılaşmasında Chelsea, konuk ettiği Liverpool ile 1-1 berabere kaldı

Chelsea-Liverpool kapışmasında kazanan yok
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Bu sezon ligde henüz yenilgi görmeyen takımların mücadelesinde, Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Liverpool'u konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Chelsea, 25. dakikada Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ın ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Liverpool, 89. dakikada Daniel Sturridge'ın fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.

Lige 6'da 6 yaparak başlayan ve puanını 19'a çıkaran Liverpool, averaj farkıyla liderlik koltuğunu Manchester City'ye kaptırdı. Chelsea ise 17 puanla üçüncü sırada yer aldı. 

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