Chelsea, Lig Kupası’nda finalde

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında evinde ağırladığı Tottenham’ı penaltılarla 4-2 mağlup eden Chelsea adını finale yazdırdı ve Manchester City'nin rakibi oldu İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında evinde ağırladığı Tottenham’ı penaltılarla 4-2 mağlup eden Chelsea adını finale yazdırdı ve Manchester City'nin rakibi oldu

Stamford Bridge Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren atak bir oyun sergileyen Chelsea, 27. dakikada N'Golo Kante ve 38. dakikada Eden Hazard ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Tottenham, 50. dakikada Fernando Llorente ile farkı bire indirdi. İki takımın da kalan dakikalardaki skoru değiştirme çabaları sonuç vermeyince 90 dakika Chelsea’nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Yarı final ilk maçında rakibine 1-0 mağlup olan Chelsea, toplamda skor üstünlüğünü kaybetti ancak statü gereği deplasmanda atılan goller avantaj sağlamadığı ve uzatma dakikaları olmadığı için doğrudan penaltılara gidildi. Penaltı atışları sonucu rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Chelsea, İngiltere Lig Kupası’nda adını finale yazdırdı ve Manchester City’nin rakibi oldu.