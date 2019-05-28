Chelsea, Hazard için servet istedi

Real Madrid'in, Eden Hazard transferi konusunda Chelsea ile anlaştığı iddia edildi. Avrupa Ligi şampiyonu olmayı çok istediğini vurgulayan Hazard ise, "Chelsea'deki son maçıma çıkıyorsam, taraftarıma kupa hediye etmeyi çok isterim" dedi

Real Madrid'de Eden Hazard sesleri...

İspanyol devi, 100 milyon euro karşılığında Belçikalı yıldızı kadrosuna katacağından emin görünüyor.

Chelsea ise sözleşmesinin son yılına giren Hazard için, Real Madrid'den 140 milyon euro talep ediyor.

İki taraf arasında her ne kadar 40 milyon euroluk fark olsa da anlaşmanın kısa süre içinde sağlanması bekleniyor.

Madrid ekibinin transferi, Avrupa Ligi Finalinin ardından resmen açıklaması bekleniyor.

Eden Hazard da ayrılık için güçlü sinyaller vermeye başladı.

Avrupa Ligi şampiyonu olmayı çok istediğini vurgulayan Hazard; "Gol atıp atmamam önemli değil. Sadece kupayı kaldırmak istiyorum" dedi.

"Eğer Chelsea'deki son maçıma çıkıyorsam, taraftarıma kupa hediye etmeyi çok isterim" diyen Belçikalı yıldız, "Bu benim için de mükemmel bir veda hediyesi olur" ifadesini kullandı.