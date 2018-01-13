banner107
banner69
13 0
Türkmenköy'e olumsuz yanıt
Türkmenköy'e olumsuz yanıt
63 0
 
20 0
12 0
84 0
Ozanköy Çağatay'ı aldı
Ozanköy Çağatay'ı aldı
42 0
24 0
banner82

Chelsea evinde puan kaybetti

banner27

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, 23. hafta maçında Leicester City ile golsüz berabere kaldı

Chelsea evinde puan kaybetti

Ligin son iki şampiyonunu karşı karşıya getiren mücadelede Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Leicester City'i ağırladı.
Sahasında oynadığı son 7 maçtan galibiyetle ayrılan başkent temsilcisi, rakibine göre daha fazla pozisyon bulduğu karşılaşmada skor üretemedi ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı. Konuk ekipte forma giyen Ben Chilwell, 68. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu beraberliğin ardından Chelsea puanını 47, Leicester City ise 31'e yükseltti.
Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Chelsea-Leicester City: 0-0
Crystal Palace-Burnley: 1-0
Huddersfield Town-West Ham United: 1-4
Newcastle United-Swansea City: 1-1
Watford-Southampton: 2-2
West Bromwich Albion-Brighton & Hove Albion: 2-0
 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.