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Chelsea'den müthiş geri dönüş

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Londra derbisinde Frank Lampard'ın çalıştırdığı Chelsea, Arteta yönetimindeki Arsenal'i 83 ve 87. dakikalarda attığı gollerle 2-1 mağlup etti

Chelsea'den müthiş geri dönüş

İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Chelsea Emirates Stadyumu'nda karşılaştı. Yeni antrenörü Arteta yönetiminde çıkış yakalamak isteyen Arsenal, 13. dakikada Aubameyang ile öne geçti, maç boyunca da iyi bir savunma performansı göstererek 83. dakikaya önde girdi. 

Ancak Frank Lampard'ın öğrencileri önce Jorginho ile beraberliği sağladı, sonrasında da genç yetenek Tammy Abraham ile 87'de öne geçti. Mükemmel bir gol atan Abraham, karşılaşma içindeki performansıyla da göz doldurdu. 

Arteta, Topçcular'ın başındaki 2. maçında da galibiyet alamadı. 

Kötü gidişi bir türlü durduramayan Arsenal, 1959'dan bu yana evinde ilk kez üst üste 4 maç kaybetti. 

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Etiketler; #İngiltere Premier Lig #Arsenal #Londra #Chelsea
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