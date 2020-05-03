Chelsea'de öncelik hücum hattı

Chelsea, gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor. Birçok önemli futbolcuyu transfer listesine ekleyen İngiliz ekibi, bazı oyuncularıyla da vedalaşacak

Teknik direktör Frank Lampard, transferde önceliği hücum hattına veriyor. Chelsea yönetimi, 41 yaşındaki çalıştırıcının isteği doğrultusunda Jadon Sancho ve Aubameyang için girişimlerde bulunacak.

İngiliz ekibi, daha önce Ajax forması giyen Hakim Ziyech’ı kadrosuna katmıştı. Bütçede boşluk oluşturmak isteyen Mavililer, birçok önemli futbolcusuyla da yollarını ayıracak. Chelsea, sezon sonunda sözleşmesi biten ve yeni kontrat konusunda isteksiz olan Willian’a veda edecek.

Brezilyalı yıldız ile Arsenal ve Tottenham yakından ilgileniyor.

Londra ekibi, sezon sonu sözleşmesi bitecek Pedro’ya da yeni bir teklif sunmayacak. İspanyol futbolcu, Chelsea ile çıktığı 201 resmi karşılaşmada 43 kez fileleri sarsıp 28 de gol pası verdi.

Teknik direktör Frank Lampard istenilen performansı veremeyen Abraham, Batshuayi ve Pulisic ile de yolların ayrılmasını istedi. Kulüpteki geleceği belirsizliği koruyan Olivier Giroud’nun ise takımda kalmasına karar verildi.