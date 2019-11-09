Cenk Tosunlu Everton deplasmanda galip

İngiltere Premier Lig'de heyecan, 12'inci hafta maçlarıyla devam ediyor. Southampton evinde Everton'ı ağırladı. Maviler, Davies ve Richarlison'ın golleriyle Southampton deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Everton formasıyla geçen hafta Tottenham karşısında ağları sarsmasının ardından bu maça ilk 11'de başlayan Cenk Tosun, 90 dakika boyunca sahada kaldı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 4. dakikada TomDavies'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Southampton, 50. dakikada Danny Ings'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Everton, 75. dakikada Richarlison'un golüyle yeniden 2-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla Everton, Premier Lig'de puanını 14'e yükseltirken, Southampton 8 puanda kaldı.