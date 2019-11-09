banner255
banner69
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
88 0
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
37 0
 
Gönyeli evinde kayıp
Gönyeli evinde kayıp
50 0
Atatürk anısına, rekorlara yüzdüler
Atatürk anısına, rekorlara yüzdüler
15 0
Sonbahar – 2019 mükellef celbi erler ant içti
Sonbahar – 2019 mükellef celbi erler ant içti
11 0
Girne’den Garga kanatlandı
Girne’den Garga kanatlandı
30 0
Fenerbahçe Kadıköy’de moral buldu
Fenerbahçe Kadıköy’de moral buldu
69 0
banner82

Cenk Tosunlu Everton deplasmanda galip

banner27

İngiltere Premier Lig'in, 12. haftasında Everton, deplasmanda Southampton'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada milli futbolcu Cenk Tosun Everton formasıyla ikinci kez ilk 11'de sahaya çıktı

Cenk Tosunlu Everton deplasmanda galip
banner267

İngiltere Premier Lig'de heyecan, 12'inci hafta maçlarıyla devam ediyor. Southampton evinde Everton'ı ağırladı. Maviler, Davies ve Richarlison'ın golleriyle Southampton deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Everton formasıyla geçen hafta Tottenham karşısında ağları sarsmasının ardından bu maça ilk 11'de başlayan Cenk Tosun, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 4. dakikada TomDavies'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Southampton, 50. dakikada Danny Ings'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Everton, 75. dakikada Richarlison'un golüyle yeniden 2-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Everton, Premier Lig'de puanını 14'e yükseltirken, Southampton 8 puanda kaldı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.