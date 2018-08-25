Cenk Tosun yine boş geçti, Everton skoru koruyamadı

İngiltere Premier Lig 3. hafta mücadelesinde Bournemouth, evinde milli futbolcu Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'u konuk etti.

Liverpool temsilcisi 2-0 öne geçtiği mücadelede skoru koruyamadı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle son buldu.

Cenk Tosun 90 dakika forma giydiği maçta fileleri sarsmayı başaramadı. Başarılı santrfor ligdeki 3 maçta da boş geçti. Everton'un gollerini 56. dakikada Theo Walcott ve 66'da Michael Keane kaydetti.

Ev sahibi takım 75. dakikada Joshua King'in penaltı golüyle farkı 1'e indirirken, 79'da Nathhan Ake beraberliği getiren golü kaydetti. Keane, 90. dakikada başına aldığı darbe ile ciddi bir sakatlık geçirdi ve sedye ile oyundan alındı.

Everton 5 puana, Bournemouth ise 7 puana yükseldi. Merseyside ekibi ligde bir sonraki maçında Huddersfield'ı konuk edecek. Bournemouth ise Chelsea deplasmanına gidecek.

Premier Lig'de bugün alınan sonuçlar şu şekilde:

Wolves 1-1 Manchester City

Arsenal 3-1 West Ham United

Huddersfield Town 0-0 Cardiff City

Southampton 1-2 Leicester City