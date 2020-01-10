Cenk Tosun Crystal Palace'da

Cenk Tosun, İngiltere'de kaldı. Crystal Palace, Everton'da forma giyen milli oyuncumuz Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiraladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Everton'dan milli futbolcu Cenk Tosun'u 20 milyon euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

TERCİHİNİ ADA'DAN YANA KULLANDI

Adı Beşiktaş ile de anılan tecrübeli 28 yaşındaki golcünün kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve bu yüzden Ada'da kalmayı tercih ettiği belirtildi.

"CENK, BİZE İLK 10 HEDEFİMİZDE DESTEK OLACAK"

Crystal Palace Kulübünden yapılan açıklamada, kariyer istatistiklerine yer verilen Cenk Tosun'un, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye'nin en çok gol atan futbolcusu olduğu hatırlatıldı.

Crystal Palace Başkanı Steve Parish, milli oyuncu için, "Sezonun geri kalanında Cenk'in bizimle beraber olmasından dolayı çok sevinçliyim. Sezonun ilk yarısından keyif aldık ve şimdi Cenk, bize ilk 10 hedefimizde destek olacak. Kendisini golcü olarak kanıtlamış bir isim ve ona bazen hayran kalıyoruz. Cenk'i burada görmekten ötürü çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

CRYSTAL PALACE, CENK'İ TÜRKÇE PAYLAŞIMLA AÇIKLADI

İngiliz kulübü, Cenk Tosun'un transferini Twitter hesabından Türkçe olarak "Hoş geldin Cenk!" şeklinde duyurdu.

BEŞİKTAŞ'TAN REKOR BİR BONSERVİSLE GİTMİŞTİ

Cenk Tosun, 2018'in ocak ayında Beşiktaş'tan rekor bedelle Everton'a transfer olmuş; fakat Merseyside ekibinde istediği şansı bulamamıştı.

Carlo Ancelotti’nin göreve gelmesinin ardından da forma şansı bulamayan Tosun, bu sezon Everton formasıyla sadece 8 maça çıktı, 1 gol attı, 3 de asist yaptı.

Milli oyuncu, Everton'da iki yılda forma giydiği 51 maçta toplam 10 gol attı.