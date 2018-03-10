Cenk Tosun attı, Everton kazandı

İngiltere Premier Lig'de oynanan 30. hafta maçında Everton, sahasında Brighton & Hove Albion'ı 2-0 mağlup etti.

Milli futbolcu Cenk Tosun'un ilk 11'de sahaya çıktığı ve 90 dakika forma giydiği maçta Everton, Goodison Park'ta Brighton & Hove Albion'ı ağırladı.



Everton, ilk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 60. dakikasında Gaetan Bong'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 76. dakikada Cenk Tosun'un şık golüyle farkı ikiye çıkaran ve kalan bölümde skoru koruyan ev sahibi ekip, sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Geçen hafta Burnley karşısında da fileleri havalandıran 26 yaşındaki Cenk Tosun, Premier Lig'deki ikinci golünü kaydetti.



Konuk takımda Anthony Knockaert'in 80. dakikada kırmızı kart gördüğü karşılaşmanın 88. dakikasında ise Everton forması giyen Wayne Rooney penaltı atışından yararlanamadı.



Everton bu galibiyetle puanını 37'ye çıkarırken, Brighton & Hove Albion 34 puanda kaldı.



Bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Everton-Brighton & Hove Albion: 2-0

Huddersfield Town-Swansea City: 0-0

Newcastle United-Southampton: 3-0

West Bromwich Albion-Leicester City: 1-4

West Ham United-Burnley: 0-3