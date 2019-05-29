Cengiz Ünder’e İngiliz kancası

İtalya basını, Premier Lig ekiplerinin Roma'daki temsilcimiz Cengiz Ünder'le yakından ilgilendiği haberini duyurdu

La Gazzetta Dello Sport tarafından yapılan haberde, "Arsenal ve Tottenham, Ünder'in peşinde" ifadesine yer verildi.

Önümüzdeki sezon Avrupa'da da boy gösterecek iki ekibin de geçen hafta Roma Kulübü'yle temasa geçtiği bilgisi paylaşıldı.

İtalyan ekibininse 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cengiz için 40 milyon avrodan daha aşağı bir teklifi kabul etmeyeceği ifade edildi.

Önceki sezonu oldukça başarılı geçiren Cengiz Ünder, bu sezon sıkça yaşadığı sakatlıklar sebebiyle fazla forma şansı bulamamıştı.