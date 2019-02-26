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Cengiz Ünder yine sakatlandı

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Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder yine sakatlandı. Genç yıldızın 3 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor

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Cengiz Ünder yine sakatlandı
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Torino karşılaşmasında sakatlanan ve yaklaşık bir buçuk aydır sahalardan uzak kalan Cengiz Ünder'den kötü haber geldi.

Corriere dello Sport gazetesi, Cengiz'in antrenman sırasında sol ayak kasında sorun yaşadığını ve ağrıları nedeniyle Frosinone maçının kadrosuna dahil edilmediğini yazdı.

Genç futbolcunun 3 hafta içinde sağlığına kavuşması beklenirken, hala iyileşememesinin endişe yarattığı belirtildi.

Haberde, Cengiz Ünder'in Lazio karşılaşmasının kadrosunda bulunmayacağı da yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Porto maçının da belirsiz olduğunun altı çizildi.

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