Cengiz Ünder sahalara dönüyor

Sakatlık sürecini atlatan milli futbolcu Cengiz Ünder, Roma'nın, Udinese ile yarın oynayacağı maçın kadrosuna alındı

Roma Teknik Direktör PauloFonseca, Udinese maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Cengiz'in bir problemi kalmadı. Son birkaç gündür takımla birlikte çalışıyor ve bu hafta takımındaki yerini alacak" dedi.

22 yaşındaki yıldız, İtalyan ekibinin lig ve Avrupa Kupaları'nda oynadığı son 10 maçta forma giyemedi.

Cengiz Ünder, en son 1 Eylül'deki Roma -Lazio maçında görev yapmıştı.

Milli futbolcu Mert Çetin hakkında da konuşan Portekizli çalıştırıcı, "O çok iyi bir oyuncu. Bir stoper olmasına rağmen bek pozisyonunda da oynayabiliyor. Zamanla daha çok forma şansı bulacak" ifadelerini kullandı.