Cengiz Ünder'in bonservisi 30 milyon euro

Cengiz Ünder'in kulübü Roma, milli futbolcumuzun transfer bedelini 30 milyon euro olarak belirledi. İtalyan medyasına göre başkent ekibi ile Napoli arasında pazarlıklar sürüyor

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in çizmedeki adresi değişebilir. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Roma bazı değerli oyuncularını satış listesine koydu.

Başkent ekibi Cengiz Ünder'in bonservisi için 30 milyon euroluk bir bedel belirledi. İtalyan medyasına göre Milan'ın ardından Napoli de başarılı oyuncumuz için devreye girdi.

Teknik direktör Gattuso'nun, milli yıldızı takımda görmek istediğinin altı çizildi. Napoli'nin Roma'nin istediği ücrete karşılık 25 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

Başkent ekibi, Cengiz Ünder'le birlikte Kluivert'ı da 30 milyon euroya satarak 60 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor.