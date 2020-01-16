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Cengiz Ünder için Milan iddiası

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Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ile takım arkadaşı mı oluyor? İtalyanlar, Milan ile Roma'nın Cengiz -Suso takası için görüşme hâlinde olduğunu öne sürdü

Cengiz Ünder için Milan iddiası

Roma forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder ile ilgili Çizme basınından sürpriz bir iddia geldi. Sky Sports Italia, 22 yaşındaki oyuncunun transferi için Roma ve Milan'ın temasta olduğunu gündemine taşıdı.

Kırmızı-siyahlı ekibin Cengiz Ünder'i takıma kazandırmak adına İspanyol oyuncusu Suso'yu takasta kullanabileceği belirtildi. Haberde her iki oyuncunun da öncelikle kiralık, ardından yaz transfer döneminde de kalıcı olarak takas edileceği ifade edildi.

İddiaların gerçeğe dönüşmesi durumunda Cengiz Ünder, bir diğer milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'yla da takım arkadaşı olacak.

Diğer yandan Roma Zaniolo'nun sezonu kapatmasının ardından geçtiğimiz günlerde Cengiz Ünder ile aynı bölgede görev yapan MateoPolitano'yu Inter'den kadrosuna katmıştı.

Böylece teknik direktörü PauloFonseca ile yıldızı pek barışmayan Cengiz'in forma rekabetine girmesi sağlanmıştı.

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