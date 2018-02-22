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Cengiz Ünder, haftanın 11'inde

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Roma'da attığı gollerle adından söz ettiren milli oyuncu Cengiz Ünder, önceki akşam Shakhtar Donetsk filelerini havalandırarak göz doldurarak Devler Ligi'nde haftanın 11'inde yer aldı

Cengiz Ünder, haftanın 11'inde
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu. Roma'da attığı gollerle adından söz ettiren milli oyuncu Cengiz Ünder, önceki akşam Shakhtar Donetsk filelerini havalandırarak göz doldurdu ve yapılan oylamalar sonucunda Devler Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

Son haftalardaki performansıyla adından sıkça söz ettiren Cengiz Ünder, çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında Roma'yı 1-0 öne geçiren golü atmış ancak mücadele Shakhtar Donetsk'in 2-1 üstünlüğü ile sona ermişti. 
71 dakika oyunda kalan Türk yıldız, sergilediği oyunla yine alkışı hak etti. Devler Ligi'ndeki karşılaşmaların sona ermesinin ardından yapılan oylamada ise Cengiz Ünder, ilk 11'e seçildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i şöyle:
"De Gea, Alaba, Smalling, Hummels, Cengiz Ünder, Fred, Willian, Kimmich, Messi, Lewandowsi, Müller."

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