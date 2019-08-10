Cengiz Ünder'e Alman devi talip

Bayern Münih'in milli futbolcu için Roma'nın kapısını çalacağı iddia edildi

Avrupa transferinde hareketli günler yaşanırken, bir iddia da milli futbolcumuz Cengiz Ünder için geldi.

İtalyan basını, Bayern Münih'in Roma forması giyen Cengiz Ünder'i gündemine aldığını yazdı.

Haberde Alman kulübünün, Leroy Sane'nin sakatlığının ardından rotayı, 22 yaşındaki futbolcuya çevirdiği belirtildi.

Milli futbolcunun adı, Arsenal ile de anılıyordu.

2017 yılında Medipol Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, 65 maçta forma giydi.

Bu karşılaşmalarda 14 kez fileleri sarsan genç yıldız, 13 de gol pası verdi.

Diğer yandan İtalyan basını, Bayern Münih'in Inter forması giyen Ivan Perisic ile de ilgilendiğini iddia etti.

Kanatta alternatif oluşturmak isteyen Alman ekibi, Perisic - Cengiz ikilisini aynı anda kullanmayı hedefliyor.