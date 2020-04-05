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Cengiz Ünder "Ada" yolcusu

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İngiliz kulüpleri Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in peşini bırakmıyor. Everton'un, milli futbolcuyu transfer etmek için kesenin ağzını açmaya hazır olduğu öne sürüldü

Cengiz Ünder "Ada" yolcusu

İngiliz basını, Premier Lig ekibi Everton'ın gelecek sezon için en önemli transferinin Roma'da forma giyen milli futbolcu olacağını yazdı.

Everton'un İtalyan menajeri Carlo Ancelotti'nin 22 yaşındaki oyuncunun mutlaka alınması için yönetime rapor verdiği bildirildi.

Tecrübeli menajerin raporunda, milli futbolcunun oyun tarzının Premier Lig için çok uygun olduğunu ifade ettiği öne sürüldü.

Everton'ın Cengiz'le ilgilenmesi üzerine Roma da İngiliz kulübünde forma giyen Brezilyalı Bernard'ı gündemine aldı.

Bu kapsamda iki kulübün transfer döneminde öncelikle takas yolunu deneyeceği iddia edildi.

Bu arada Cengiz Ünder'in İngiltere'de başka talipleri de var. Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham'ın da genç oyuncu için girişimde bulunmasının sürpriz olmayacağı konuşuluyor.

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