Cengiz'in golü galibiyete yetmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Roma, deplasmanda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli yıldız Cengiz Ünder, 41. dakikada Dzeko'nun pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda fileleri havalandırarak, İlk Şampiyonlar Ligi maçında ilk golünü atarak tarihe geçti.

İlk yarısı 1-0 Roma'nın üstünlüğü ile tamamlanan maçta Shakhtar Donetsk, 52. dakikada Facundo Ferreyra ve 71. dakikada Fred ile bulduğu gollerle sahadan 2-1 üstün ayrıldı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 13 Mart Salı günü Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Cengiz Ünder, son 4 maçta 5 gol atarak yıldızını parlatmaya devam etti.