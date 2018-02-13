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Ceferin'den Türk kulüplerine borç uyarısı

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UEFA Başkanı Ceferin, Finansal Fair Play kuralları kapsamında ekonomik sıkıntı yaşayan Türk kulüplerinin durumlarını incelemeye devam ettiklerini bildirdi

Ceferin'den Türk kulüplerine borç uyarısı
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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Finansal Fair Play (FFP) kuralları kapsamında ekonomik sıkıntı yaşayan Türk kulüplerinin durumlarını incelemeye devam ettiklerini söyledi.

Ceferin, Birleşmiş Milletler'in (BM) İsviçre'nin Cenevre kentindeki ofisinde, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığı, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ve Türk kulüplerinin finansal sorunları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Avrupa'da 2016 yılı itibarıyla en fazla borcu olan ilk 20 kulüp içinde 3 Türk temsilcisinin yer alması hakkında UEFA tarafından yayımlanan raporu değerlendiren Ceferin, "UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde kulüplerin finansal durumları incelenmeye devam ediyor. Türk kulüplerinin de finansal durumunu biliyoruz. UEFA'nın ilgili birimleri gereken adımları atıyor." diye konuştu.

Ceferin, EURO 2024'ü düzenlemek için adaylık başvurusu yapan Türkiye ile Almanya'nın durumuna da değinerek, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemek için iki büyük ülke adaylığını koydu. Mükemmel bir adaylık süreci işliyor. UEFA İcra Kurulu tarafından verilecek karar sonrasında şampiyonayı düzenleyen ülkeyi göreceğiz." ifadelerini kullandı.

VAR ile ilgili analizlerin devam ettiğini belirten Ceferin, sistem hakkında gerekli çalışmaların sürdüğünü ve sistemin ilerleyen dönemlerde uygulanması için gereken adımların atılacağını vurguladı.

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