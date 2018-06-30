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Cavani, Uruguay''ı çeyrek finale uçurdu

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Cavani, Uruguay''ı çeyrek finale uçurdu
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2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu ikinci maçında Uruguay, Portekiz'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Uruguay, çeyrek finalde Fransa ile karşılaşacak.

Fisht Stadı'nda Meksikalı hakem Cesar Ramos Palazuelos'un yönettiği mücadelede; Uruguay, 7. dakikada Edinson Cavani'nin attığı golle Portekiz karşısında 1-0 öne geçti. 55. dakikada Pepe'nin attığı golle Portekiz 1-1 eşitliği yakaladı. Uruguay'ın yıldız oyuncusu Edinson Cavani, 62. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Uruguay sahadan 2-1 üstün ayrıldı.

Uruguay A Grubu'nu gol yemeden 9 puanla lider bitirirken, Portekiz ise B Grubu'nu 5 puanla ikinci sırada tamamlamıştı.

Uruguay ile Fransa 6 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de Nizhny Novgorod Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT 1, TRT 4K ve fifa2018.trtspor.com.tr'den naklen yayınlanacak.

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