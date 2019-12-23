Cavani İspanya yolcusu

EdinsonCavani, Atletico Madrid yolunda. Sezon sonu Paris Saint Germain ile sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı golcünün İspanyol ekibi ile anlaşma sağladığı iddia edildi

Paris Saint Germain ile EdinsonCavani, yol ayrımında. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan golcü oyuncunun Atletico Madrid ile görüştüğü ve büyük oranda anlaşma sağladığı iddia edildi. Ocak ayında başka bir kulüple ön anlaşma yapma imkanı olan Uruguaylı oyuncunun İspanyol ekibiyle sezon sonunda üç yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Palermo'da yıldızı parlayan, Napoli'deki performansıyla Paris Saint Germain'e transfer olan yıldız oyuncu, Fransa'da altıncı sezonunu yaşıyor. Icardi'nin gölgesinde kalan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 8 lig maçında 2 gol attı. Atletico Madrid Teknik Direktör Diego Simeone, Uruguaylı golcünün transferi ile hücum hattını güçlendirmek istiyor.