Casillas'a yeni görev

Geçirdiği kalp krizi sonrası futbol kariyerine ara veren Iker Casillas'a kulübü Porto'dan yeni görev. İspanyol kaleci, Porto'nun teknik kadrosunda görev alacak

İspanyol kalecinin takımdan ayrılmasını istemeyen Porto Teknik direktörü Conceiçao'nun isteği sonrası Porto yönetimi tecrübeli oyuncuya yeni bir görev verdi.

Bundan sonra teknik kadroda görev yapacağı açıklanan Casillas, futbolcularla teknik heyet ve yönetim arasındaki bağlantıyı sağlayacağı belirtildi.

Casillas yaptığı açıklamada, "Her zaman yaptığımdan farklı bir görevim olacak ve yedek kulübesinde olacağım. Takımla kulüp arasında iletişimi sağlamak için çalışacağım. Futbolcuların, özellikle de genç oyuncuların yanında olmam istendi." dedi.

İspanya Milli Takımı formasıyla bir dünya, 2 Avrupa şampiyonluğu kazanan Casillas'ın, altyapısından yetiştiği Real Madrid'de 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 La Liga, 2015'ten beri oynadığı Porto'da ise bir lig şampiyonluğu bulunuyor.