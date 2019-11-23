banner255
banner69
Akay Pro, Erol Semi-Pro Şampiyonu oldu
Akay Pro, Erol Semi-Pro Şampiyonu oldu
1 0
Driftte muhteşem final bugün başlıyor
Driftte muhteşem final bugün başlıyor
17 0
 
Trafikte eğitim şart
Trafikte eğitim şart
34 0
Cumhuriyet için yan verdiler
Cumhuriyet için yan verdiler
35 0
Yaşar Büyükanıt vefat etti
Yaşar Büyükanıt vefat etti
44 0
Türkiye savunmasıyla tarihe geçti
Türkiye savunmasıyla tarihe geçti
29 0
Minik Deniz taburcu oldu
Minik Deniz taburcu oldu
32 0
banner82

Çağlarlı Leicester deplasmanda güldü

banner27

Premier Lig'in 13. haftasında Leicester City, deplasmanda Brighton Albion'ı 2-0 mağlup etti. Tilkiler bu sonuçla üst üste 5. maçını kazandı

Çağlarlı Leicester deplasmanda güldü

İngiltere Premier Lig'de heyecan 13. hafta mücadelesinde Leicester City, Brighton Albion'a konuk oldu. TRT SPOR'dan naklen yayınlanan maçta Leicester City, Brighton Albion'u 2-0 yendi. Tilkiler, bu sonuçla üst üste 5. maçını kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 64. dakikada Ayoze Perez ile 80. dakikada Jamie Vardy kaydetti.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika forma giydiği karşılaşmanın ardından Leicester City puanını 29'a yükseltti. Brighton Albion ise bu sezon evinde 2. mağlubiyetini alırken, haftayı 15 puanla kapattı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.