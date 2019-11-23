Çağlarlı Leicester deplasmanda güldü

İngiltere Premier Lig'de heyecan 13. hafta mücadelesinde Leicester City, Brighton Albion'a konuk oldu. TRT SPOR'dan naklen yayınlanan maçta Leicester City, Brighton Albion'u 2-0 yendi. Tilkiler, bu sonuçla üst üste 5. maçını kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 64. dakikada Ayoze Perez ile 80. dakikada Jamie Vardy kaydetti.
Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika forma giydiği karşılaşmanın ardından Leicester City puanını 29'a yükseltti. Brighton Albion ise bu sezon evinde 2. mağlubiyetini alırken, haftayı 15 puanla kapattı.