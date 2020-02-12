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Çağlar Söyüncü en iyiler arasında

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Çağlar Söyüncü, Premier Lig'in en iyileri arasına adını yazdırdı. Bin 637 pas yapan milli futbolcu, bu alanda ligin en başarılı 6'ncı oyuncusu oldu

Çağlar Söyüncü en iyiler arasında

Kariyerini Leicester'da sürdüren Çağlar Söyüncü, Ada'da gündemden düşmüyor.

Başarılı performansıyla manşetleri süsleyen 23 yaşındaki stoper, yakaladığı istatistikle pek çok yıldızı geride bıraktı.

Milli futbolcu, Premier Lig'de bin 637 pas yaparak bu alanda ligin en başarılı oyuncuları arasında yer aldı.

Çağlar'ı sadece 5 ismin geçtiği bu istatistikte zirvenin sahibi Liverpool'un yıldız ismi Virgil Van Dijk oldu.

2 bin 51 pas yapan Hollandalı savunmacının ardından Trent Alexander-Arnold ve Lewis Dunk geldi.

Çağlar Söyüncü, bu sezon Premier Lig'de 24 maça çıktı.

Bu maçlarda takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan yıldız savunmacı, Leicester'ın ligde 49 puan toplayarak üçüncü sırada yer almasında da büyük rol oynadı.

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