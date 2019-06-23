Cafu 2022 Dünya Kupası'nın futbol elçisi seçildi

Brezilyanın efsane oyuncularından Cafu, 2022 Dünya Kupası'nın futbol elçisi oldu. 49 yaşındaki futbol adamı, ''Umarım Katar'daki organizasyon, gelmiş geçmiş en iyi Dünya Kupası olur.''dedi

Copa America, Brezilya'nın ev sahipliğinde devam ediyor. 2022 Dünya Kupası'nın düzenleneceği Katar ise Organizasyona misafir takım olarak katıldı.

Brezilya'nın efsane oyuncularından Cafu da Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın futbol elçisi ilan edildi. Düzenlenen törene katılan Cafu, isminin yazılı olduğu formayı imzaladı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan 49 yaşındaki eski futbolcu "Umarım Katar'daki turnuva gelmiş geçmiş en iyi Dünya Kupası olur.'' dedi.

FIFA'nın Dünya Kupası Organizasyon Komitesi'nde görev yapan Hassan Al Thawadi ise ''Cafu bir efsane... Onun 2022 Dünya Kupası'na değer katacağına inanıyorum'' ifadelerini kullandı.