 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Uyumadan sürdüler
Uyumadan sürdüler
2 0
Taşkent'te yaralar hala sarılmadı
Taşkent'te yaralar hala sarılmadı
5 0
 
Japonya'da tren kaosunun nedeni bulundu: Sümüklüböcek
Japonya'da tren kaosunun nedeni bulundu: Sümüklüböcek
11 0
İstanbul seçimi için son anket: Fark yüzde 5
İstanbul seçimi için son anket: Fark yüzde 5
30 0
Çipras’tan, Türkiye’ye tehdit
Çipras’tan, Türkiye’ye tehdit
49 0
Türkiye'ye yaptırım çabaları karşılık görmedi
Türkiye'ye yaptırım çabaları karşılık görmedi
26 0
BM’nin gözü Maraş gelişmelerinde
BM’nin gözü Maraş gelişmelerinde
21 0
banner82

Cafu 2022 Dünya Kupası'nın futbol elçisi seçildi

banner27

Brezilyanın efsane oyuncularından Cafu, 2022 Dünya Kupası'nın futbol elçisi oldu. 49 yaşındaki futbol adamı, ''Umarım Katar'daki organizasyon, gelmiş geçmiş en iyi Dünya Kupası olur.''dedi

banner315
Cafu 2022 Dünya Kupası'nın futbol elçisi seçildi
banner267

Copa America, Brezilya'nın ev sahipliğinde devam ediyor. 2022 Dünya Kupası'nın düzenleneceği Katar ise Organizasyona misafir takım olarak katıldı.

Brezilya'nın efsane oyuncularından Cafu da Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın futbol elçisi ilan edildi. Düzenlenen törene katılan Cafu, isminin yazılı olduğu formayı imzaladı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan 49 yaşındaki eski futbolcu "Umarım Katar'daki turnuva gelmiş geçmiş en iyi Dünya Kupası olur.'' dedi.

FIFA'nın Dünya Kupası Organizasyon Komitesi'nde görev yapan Hassan Al Thawadi ise ''Cafu bir efsane... Onun 2022 Dünya Kupası'na değer katacağına inanıyorum'' ifadelerini kullandı. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.