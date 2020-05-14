Bundesliga Ruhr derbisiyle yeniden başlıyor

Futbolseverlerin hasretine son verecek olan karşılaşmalar, Türkiye'de S Sport2 ekranlarından ve S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı olarak izleyicilerle buluşacak.
69 GÜN SONRA RUHR DERBİSİYLE...
Bundesliga heyecanının başlamasına günler kala sporseverlerin coşkusu da giderek artmaya başladı. Avrupa ligleri arasında ilk başlayacak lig olan Bundesliga 16 Mayıs Cumartesi günü lige verilen 69 günlük aranın ardından Ruhr derbisi ile geri dönüyor. Ruhr derbisinde Borussia Dortmund, Schalke'yi konuk edecek. 2019-2020 sezonu 27 Haziran'da tamamlanacak.
Bundesliga ve Bundesliga 2'nin Türkiye'deki yayın haklarının sahibi olan S Sport2, ligin ertelenme kararından önce olduğu gibi Bundesliga karşılaşmalarını canlı olarak futbolseverlerle buluşturmaya devam edecek. Maçlar ayrıca S Sport Plus uygulaması üzerinden de izlenebilecek. S Sport2, Kablo TV 241. Kanal, TV+ 78. Kanal ve Vodafone TV 12. Kanal'da sporseverlerle buluşuyor.
İşte Bundesliga'da 26.haftanın programı:
16 Mayıs Cumartesi
16:30 - Borussia Dortmund-Schalke 04
16:30 - RB-Leipzig-Freiburg
16:30 - Hoffenheim-Hertha Berlin
16:30 - Fortuna Düsseldorf-Paderborn
16:30 - Augsburg-Wolfsburg
19:30 - Eintracht Frankfurt-Borussia Mönchengladbach
17 Mayıs Pazar
16:30 - Köln-Mainz 05
19:00 - Union Berlin-Bayern Münih
18 Mayıs Pazartesi
21:30 - Werder Bremen –Bayer Leverkusen