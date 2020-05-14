Bundesliga Ruhr derbisiyle yeniden başlıyor

Küresel salgın sebebiyle ertelenen Bundesliga ve Bundesliga 2, 16 Mayıs Cumartesi günü sahalara geri dönüyor

Futbolseverlerin hasretine son verecek olan karşılaşmalar, Türkiye'de S Sport2 ekranlarından ve S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı olarak izleyicilerle buluşacak.

69 GÜN SONRA RUHR DERBİSİYLE...

Bundesliga heyecanının başlamasına günler kala sporseverlerin coşkusu da giderek artmaya başladı. Avrupa ligleri arasında ilk başlayacak lig olan Bundesliga 16 Mayıs Cumartesi günü lige verilen 69 günlük aranın ardından Ruhr derbisi ile geri dönüyor. Ruhr derbisinde Borussia Dortmund, Schalke'yi konuk edecek. 2019-2020 sezonu 27 Haziran'da tamamlanacak.

Bundesliga ve Bundesliga 2'nin Türkiye'deki yayın haklarının sahibi olan S Sport2, ligin ertelenme kararından önce olduğu gibi Bundesliga karşılaşmalarını canlı olarak futbolseverlerle buluşturmaya devam edecek. Maçlar ayrıca S Sport Plus uygulaması üzerinden de izlenebilecek. S Sport2, Kablo TV 241. Kanal, TV+ 78. Kanal ve Vodafone TV 12. Kanal'da sporseverlerle buluşuyor.

İşte Bundesliga'da 26.haftanın programı:

16 Mayıs Cumartesi

16:30 - Borussia Dortmund-Schalke 04

16:30 - RB-Leipzig-Freiburg

16:30 - Hoffenheim-Hertha Berlin

16:30 - Fortuna Düsseldorf-Paderborn

16:30 - Augsburg-Wolfsburg

19:30 - Eintracht Frankfurt-Borussia Mönchengladbach

17 Mayıs Pazar

16:30 - Köln-Mainz 05

19:00 - Union Berlin-Bayern Münih

18 Mayıs Pazartesi

21:30 - Werder Bremen –Bayer Leverkusen