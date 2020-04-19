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“Bundesliga'nın 9 Mayıs'ta başlamasını umuyorum”

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Bayern Münih Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Almanya Futbol Ligi'nin 9 Mayıs'ta yeniden başlamasını umduğunu söyledi. Rummenigge ayrıca, futbolun günlük yaşamın normalleşmesi için iyi olabileceğini ifade etti

“Bundesliga'nın 9 Mayıs'ta başlamasını umuyorum”

Bayern Münih Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, koronavirüsün gölgesindeki futbolla ilgili konuştu.

Rummenigge , Almanya Futbol Ligi Bundesliga'nın 9 Mayıs'ta yeniden başlamasını umduğunu söyledi.

İtalya'nın RAI Sport kanalına konuşan Alman spor adamı, “Futbol olmadan sekiz hafta uzun bir zaman. Tüm futbol taraftarları maçların başlama gününü dört gözle bekliyor" dedi.

Rumenigge, COVID-19 salgını ile mücadelede iyileşme olması koşuluyla, "futbol günlük yaşamın normalleşmesi için iyi olabilir. Bu bağlamda futbol çok önemli rol oynar" ifadesini kullandı.

Takımının antrenmanları hakkında da konuşan Bayern Münih yöneticisi, "Antrenmana izin verilen ilk ligiz. Bir haftadan bu yana sahaya döndük. Maksimum 4, 5, 6 oyuncudan oluşan küçük gruplar halinde antrenman yapıyoruz. Tekrar ne zaman oynayabileceğimiz konusu hala büyük bir soru işareti. Futbolcular oynamak için hazır" açıklamasında bulundu.

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