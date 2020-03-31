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Bundesliga için erteleme kararı

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Almanya'da 1. lig (Bundesliga) ve 2. lig (Bundesliga 2) futbol karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 30 Nisan'a kadar askıya alındı

Bundesliga için erteleme kararı

Frankfurt kentinde 1. ve 2. liglerden 36 kulübün katılımıyla video konferans yoluyla düzenlenen Almanya Kulüpler Birliği (DFL) toplantısında, Kovid-19 salgınından dolayı alınacak önlemler görüşüldü.

DFL Başkanı Christian Seifert, toplantının ardından, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında 1. ve 2. futbol liglerinin 30 Nisan'a kadar askıya alındığı açıklamasında bulundu.

Kulüplerin bu sezonu 30 Haziran'a kadar sonlandırmayı hedeflediğini vurgulayan Seifert, "Birlikte bu kararı almıştık ve bu bugün de geçerli." ifadelerini kullandı.

Seifert, bazı kulüplerin mayıs veya haziran ayında ekonomik açıdan zor duruma düşebileceğine de dikkati çekti.

Almanya'da 1. ve 2. lig karşılaşmaları, Kovid-19 salgını sebebiyle 2 hafta önce alınan kararla 2 Nisan'a kadar ertelenmişti. Bu tarih, yeni kararla 30 Nisan'a uzatılmış oldu. 

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