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Bundesliga 16 Mayıs’ta başlayacak

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Yeni tip kronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle mart ayı ortasında askıya alınan Almanya Birinci Futbol Ligi’nin (Bundesliga) 16 Mayıs’ta yeniden başlayacağı bildirildi

Bundesliga 16 Mayıs’ta başlayacak

Almanya Kulüpler Birliği (DFL) dün Frankfurt'ta düzenlediği üyeler toplantısında, 1. ve 2. futbol liglerinin ne zaman başlatılacağına ilişkin karar verdi.

DFL Başkanı Christian Seifert, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, ligler başladığında sıkı bir şekilde DFL’in hazırladığı "hijyen ve test" tasarısına uyulacağını belirterek, "Bundesliga’yı ve İkinci Futbol Ligi’ni (Bundesliga 2) 16 Mayıs’ta sürdürmeyi planlıyoruz." dedi.

Karşılaşmaların normal bir dönemde yapılmayacağına işaret eden Seifert, "Her maç gözetim altında olacak. Her maç günü bir sonraki maç gününü hak ettiğimizi ispatlamamız için bir fırsattır. '' dedi.

Seifert, her aktörün kendisine Kovid-19 virüsünün bulaşmaması konusunda sorumlu olduğunu, herkesten de bu sorumluluğun yerine getirmesini beklediğini kaydetti.

Mart ayı ortasında askıya alınan Bundesliga'nın 26. haftası 16,17 ve 18 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Maç programı şöyle:

16 Mayıs Cumartesi

Borussia Dortmund-Schalke 04

RB-Leipzig-Freiburg

Hoffenheim-Hertha Berlin

Fortuna Düsseldorf-Paderborn

Augsburg-Wolfsburg

Eintracht Frankfurt-Borussia Mönchengladbach

17 Mayıs Pazar

Köln-Mainz 05

Union Berlin-Bayern Münih

18 Mayıs Pazartesi

Werder Bremen –Bayer Leverkusen

Öte yandan 2019-2020 sezonunun 27-28 Haziran’da tamamlanması planlanıyor.

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