Buffon'dan Serie A rekoru

Juventus'un 42 yaşındaki İtalyan kalecisi Gianluigi Buffon, 648. kez sahaya çıktığı Serie A'da, Paolo Maldini'yi geçerek en fazla forma giyen futbolcu oldu

Juventus'un Torino'yu evinde ağırladığı lig mücadelesinde takımın kalesini koruyan tecrübeli kaleci, 647 kez forma giyerek rekoru elinde bulunduran Milan'ın efsanesi Maldini'yi geride bıraktı. 1995-2001 yılları arasında formasını giydiği Parma'da yıldızı parlayan Buffon, 2001'den 2018'e kadar kesintisiz şekilde Juventus formasını giymiş, 2018-2019 sezonunda Paris Saint Germain deneyiminden sonra bu sezon başında siyah-beyazlı kulübe dönmüştü. Buffon, Juventus formasıyla 9 İtalya Serie A, 4 İtalya Kupası, 5 İtalya Süper Kupası kazanmıştı. Juventus, geçen hafta Buffon'un sözleşmesini 1 yıl uzatmıştı.