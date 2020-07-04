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Buffon'dan Serie A rekoru

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Juventus'un 42 yaşındaki İtalyan kalecisi Gianluigi Buffon, 648. kez sahaya çıktığı Serie A'da, Paolo Maldini'yi geçerek en fazla forma giyen futbolcu oldu

Buffon'dan Serie A rekoru

Juventus'un Torino'yu evinde ağırladığı lig mücadelesinde takımın kalesini koruyan tecrübeli kaleci, 647 kez forma giyerek rekoru elinde bulunduran Milan'ın efsanesi Maldini'yi geride bıraktı.

1995-2001 yılları arasında formasını giydiği Parma'da yıldızı parlayan Buffon, 2001'den 2018'e kadar kesintisiz şekilde Juventus formasını giymiş, 2018-2019 sezonunda Paris Saint Germain deneyiminden sonra bu sezon başında siyah-beyazlı kulübe dönmüştü. Buffon, Juventus formasıyla 9 İtalya Serie A, 4 İtalya Kupası, 5 İtalya Süper Kupası kazanmıştı.

Juventus, geçen hafta Buffon'un sözleşmesini 1 yıl uzatmıştı.

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