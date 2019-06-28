 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
İncirli penaltılarla hedefe vardı
İncirli penaltılarla hedefe vardı
47 0
Akıncı, hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası müjdesi verdi
Akıncı, hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası müjdesi verdi
7 0
 
Canı sıkılınca, aracıyla yolu kapattı
Canı sıkılınca, aracıyla yolu kapattı
402 0
Böyle sorumsuzluk kabul edilmez
Böyle sorumsuzluk kabul edilmez
10 0
Baf’ta Hakan Akgün sesleri
Baf’ta Hakan Akgün sesleri
441 0
Lefkoşa Polis Müdürlüğü şampiyon
Lefkoşa Polis Müdürlüğü şampiyon
32 0
Savaşkan şampiyon, Çavuşoğlu üçüncü
Savaşkan şampiyon, Çavuşoğlu üçüncü
21 0
banner82

Bruma rekor bonservisle PSV'de

banner27

Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven, Bruma'yı kadrosuna kattığını duyurdu

banner315
Bruma rekor bonservisle PSV'de
banner267

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Burma rekor transfer bedeliyle PSV'ye transfer oldu. PSV, Leipzig'ten Bruma'yı 15M€ bonservis bedeli ile kadrosuna katarak kulüp tarihinde transfer rekoru kırdı

Portekizli yıldız futbolcu, ''PSV beni her zaman transfer etmek istedi, bu beni hep mutlu etti çünkü Romario ve Ronaldo PSV'de oynadı, ikisinin de birçok maçını izledim. PSV'de olmak harika" dedi.

PSV Sportif Direktörü John de Jong yaptığı açıklamada ''Bruma'yı çok uzun yıllardır takip ediyoruz, daha önce kendisini transfer etmeye çalıştık ancak o farklı bir seçim yaptı ve Galatasaray'a gitti. Şu anda ise PSV'nin hedefleri için burada, iki taraf için ideal seçim.'' ifadelerini kullandı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.