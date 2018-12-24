Bruma, Premier Lig yolcusu

Bruma, İngiltere Premier Lig'e mi gidiyor? Bir dönem Galatasaray forması giyen Portekizli futbolcunun devre arasında Wolwerhampton'a transfer olacağı iddia edildi

Bundesliga ekiplerinden Leipzig forması giyen Bruma, ada yolcusu....

İngiltere basını, Wolwerhampton kulübünün Portekizli futbolcuyla temasa geçtiğini okuyucularına duyurdu.

Leipzig'de fazla forma şansı bulamayan Bruma'nın İngiltere'de oynamak istediği iddia edildi. Alman temsilcisiyle ligde 5'i ilk 11 olmak üzere 10 maça çıkan Portekizli yıldız, bu karşılaşmalarda 1 gol attı.

Wolwerhampton'da Portekizli teknik adam Nuno Espirito'nun yanı sıra 8 Portekizli futbolcunun olması, Bruma'nın transfere sıcak bakma nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

18 maçta 25 puan toplayan Wolwerhampton, İngiltere ligi'nde 10'uncu sırada yer alıyor.